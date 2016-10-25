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За сутки в АТО ранения получили шестеро украинских военных

25 октября в 13:29

В столкновениях с ВСУ за минувшие сутки были ранены двое боевиков.

потери ранения
За сутки в АТО обошлось без летальных потерь
Пресс-центр АТО/Facebook
В ходе боевых действий на Востоке Украины за минувшие сутки ранения получили шестеро украинских военнослужащих, заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но шесть воинов получили ранения", – сообщил он в ходе брифинга в Киеве 25 октября.

Лысенко также сообщил, что за минувшие сутки противник потерял раненными по меньшей мере двоих боевиков.

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Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО Донбасс Лысенко
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