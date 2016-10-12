ПАСЕ возложила на Россию ответственность за действия ее марионеток в Донбассе

Об этом говорится в одной из резолюций по Украине, которые были приняты сегодня.

ПАСЕ считает, что Россия ответственна за то, как ее марионетки ведут себя с людьми в Донбассе и Крыму. РИА Новости

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которую поддержали 87 депутатов, официально указывает, что именно Россия контролирует захваченные территории Донбасса и фактически управляет так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

""ДНР" и "ЛНР" созданы, поддерживаемые и эффективно контролируемые Российской Федерацией", - цитирует документ "Европейская правда".

Таким образом, именно Россия несет ответственность за соблюдение прав человека на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области, так же как и за события в Крыму.

"Согласно международного права, Российская Федерация, которая де-факто осуществляет контроль над этими территориями, несет ответственность за защиту их населения. Россия, таким образом, должна гарантировать соблюдение прав человека всем жителям Крыма и "ДНР" и "ЛНР", - утверждает документ.

Сегодня ПАСЕ приняла две резолюции по Донбассу с поправками украинской делегации.

Также 12 октября в ПАСЕ две большие группы выступили против возвращения России в ассамблею. В частности, ЕНП и консерваторы напомнили, почему российским делегатам запретили участвовать в заседаниях.

Кроме того, в ПАСЕ был представлен отчет о нарушениях прав человека в анексированном Крыму и в неподконтрольных Украине районах Донбасса. В нем указано, что условий для выборов в Донбассе нет. Честные выборы требуют свободы слова для "проукраинских" и "пророссийских" СМИ, что трудно представить без установки украинского закона и правопорядка.