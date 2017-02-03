За минувшую ночь в АТО погибли двое украинских военных

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Террористы использовали "Грады" для обстрела Галициновки и Талаковки.

Силы АТО понесли в Донбассе новые потери Сайт СНБО

В результате новых обстрелов украинских позиций на всех направлениях за минувшую ночь погибли двое и получил ранения один украинский военнослужащий, сообщили в штабе

Согласно сообщению пресс-центра штаба, по состоянию на утро 3 февраля ситуация на всей линии разграничения обостряется, и противник использует запрещенное "Минском" тяжелое вооружение практически на всех направлениях.

На Донецком направлении боевики обстреляли Галициновку из реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерии калибра 152 мм. Авдеевку, Луганское и Троицкое противник обстрелял из минометов калибра 82 и 122 мм.

На Мариупольском направлении вражеские войска использовали "Грады" для обстрела Талаковки. Водяное, Новотроицкое и Марьинку террористы обстреляли из минометов 82 и 120 мм.

На Луганском направлении враг обстреливал Новозвановку из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 82 и 120 мм. Попасную боевики также обстреляли из минометов.



"Всего, по состоянию на 8:00 зафиксировано 24 обстрела. К сожалению, двое наших военнослужащих погибли, один ранен", –указывается в сообщении штаба.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российской армии нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим ЧС, приостановил работу коксохимический завод. Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".