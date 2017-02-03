Боевики за сутки 114 раз обстреляли позиции сил АТО

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Четверо украинских военных погибли, 17 получили ранения.

Самые горячие обстрелы боевиков приходятся на мариупольское и донецкое направления Facebook/Gennadiy Dubovoy

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 2 февраля, 114 раз обстреляли позиции украинских военных в

На мариупольском направлении оккупанты открывали огонь из РСЗО-21 "Град" по Широкино, Новогригоровке и Старогнатовке. Из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм боевики обстреляли Водяное, Красногоровку, Богдановку, Гранитное, Широкино, Опытное, Марьинку и Чермалык. По Березовому, Павлополю, Гнутово и Водяному боевики стреляли из гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия. В Марьинке и Павлополе работали вражеские снайперы, Чермалык обстреляли из противотанковых ракетных комплексов.

На донецком направлении боевики из РСЗО БМ-21"Град" вели огонь по позициям украинских военных в районе Авдеевки, Песков, Каменки и Опытного. На этом же направлении в течение всего дня работали вражеские танки, минометы разных калибров, гранатометы и стрелковое оружие. Под минометный огонь попали также Луганское, Новгородское, Троицкое, Марьинка, Верхнеторецкое, Водяное и Пески. Гранитное и Луганское оккупанты обстреляли из артиллерии калибра 122 мм.

На луганском направлении оккупанты из артиллерии калибра 152 мм обстреляли Новозвановку, а из минометов – Крымское и Сизое. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по позициям бойцов ВСУ в Новозвановке и Новоалександровке.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированный обстрел Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отбили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российской армии нарушено тепло - и энергоснабжения города, в городе введен режим ЧС, приостановил работу коксохимический завод. Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".