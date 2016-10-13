Яресько убеждена, что на оживление реформ Украине нужно 25 миллиардов долларов

По ее словам, эти деньги нужны для создания инфраструктуры, чтобы украинцы наконец почувствовали улучшение жизни.

Яресько считает, что Украине нужны инвестиции в инфраструктуру, чтобы украинцы проявили готовность потерпеть болезненный этап реформ. kmu.gov.ua

за последние два года смогла стабилизировать свою макроэкономику, восстановить экономический рост и даже в условиях войны начать проводить определенные реформы. Хотя ее достижения все еще не закрепились и реформы продвигаются слишком медленно.

Об этом, как сообщает Atlantic Council, сказала бывший министр экономики Украины Наталья Яресько во время встречи Американо-украинского бизнес-совета. По ее словам, усталость, корыстные интересы и популизм тормозят процесс изменений в стране. По ее мнению, чтобы оживить этот процесс международному консорциуму доноров следовало бы создать фонд в размере 25 миллиардов долларов, который бы был нацелен на создание инфраструктуры в Украине в ближайшие 5 лет.

"Сейчас нам нужно завоевать сердца украинского общества. Граждане Украины устали, и это не удивительно. До этого времени для них реформы были болезненными", - сказала она.

По ее мнению, для преодоления этой усталости большой 25-миллиардный фонд можно было бы использовать для модернизации школ и больниц, обновить программное и техническое обеспечение правительственных структур, а также для инвестирования в строительство дорог, мостов и других проектов, которые бы "изменили и улучшили повседневную жизнь" украинцев.

"Это бы показало украинцам, что порой болезненные реформы стоят того, и жизнь становится лучше", - сказала Яресько.

Она добавила, что под понятием "инфраструктура" подразумевает не только вещи, которые традиционно в него включают. Она также считает, что Украине нужны системы, которые уничтожат возможности для взяточничества и повысят эффективность.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований им.Птухи НАН Украины Элла Либанова писала в своей статье для ZN.UA, недоверие населения к власти ставит под сомнение успех радикальных экономических реформ в Украине. Необходимо формирование широкой коалиции групп, которые выступают против действующей системы коррумпированных представителей власти. Активность населения, направленная на пользу реформ, может возникнуть спонтанно, но без решительного и авторитетного лидерства и эффективной организации масс такие настроения не будут трансформированы в реальные изменения.

Подробнее о социальном расслоении украинского общества читайе в статье Эллы Либановой"Украина: глубина неравенства" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".