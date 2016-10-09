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Рекомендации МВФ по пенсионной реформе являются слишком мягкими - эксперт 5

9 октября в 07:10

По мнению ректора Международного института бизнеса Александра Савченко, чтобы получать достойную пенсию, украинцы должны идти на отдых с 65 лет.

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По мнению Савченко, выполнение рекомендаций МВФ не решает глобальной проблемы занятости в Украине
Flickr/International Monetary Fund
Рекомендации МВФ относительно пенсионной реформы являются слишком мягкими и не решают глобальную проблему занятости в Украине.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Александр Савченко, ректор Международного института бизнеса.

"Особый резонанс среди политиков-популистов вызвали довольно мягкие рекомендации МВФ об унификации всех пенсионных систем, корректировки пенсионного возраста, а также сокращения условий, дающих основания для выхода на пенсию до 60 лет мужчинам и до 58 лет — женщинам. Поддерживая эти рекомендации, замечу, что они слишком мягкие и не решают глобальную проблему занятости в Украине, когда один работающий содержит уже даже более чем одного пенсионера, тогда как в большинстве стран ЕС один пенсионер содержится приблизительно тремя работающими!", - говорится в статье.

"Поэтому надо всегда говорить людям правду: хотите такие же пенсии, как в Европе, тогда и работать надо больше - минимум до 65 лет без всяких исключений", - отмечает Савченко.

Он убежден, что тесно с государственными финансами связана проблема субсидий.

"МВФ рекомендует их монетизировать до конца марта 2017 г. Это тоже правильная рекомендация, ведь действующая система ведет к расточительству, коррупции, обеспечивая прямую государственную поддержку бюрократии и украинских и российских бизнесменов-монополистов, предоставляющих эти услуги, на сумму 51 млрд грн в 2017 г.!", - пишет Савченко.

По его мнению, лучшим путем монетизации этих субсидий считаю повышение минимальной зарплаты и пенсии до 3 тыс. грн и исключение из тарифов коррупционной составляющей (≈15%) и нерациональных технологических расходов (≈25%) при сохранении рекомендованных МВФ тарифов (с учетом их либерализации с 1 апреля 2017 г.), при условии обеспечения конкуренции, а там, где ее нет, — жестких действий Антимонопольного комитета.

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Напомним, международный валютный фонд позитивно оценивает макроэкономическую ситуацию в Украине. В то же время, необходимость эффективной борьбы с коррупцией остается ключевым вызовом для украинского руководства.

Подробнее читайте в статье Александра Савченко "Сотрудничество с МВФ: выполнить программу и отказаться от кредита!" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги МВФ пенсия
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5 комментариев
  • Валентин Беспалый Сегодня, 08:36 Савченко ты попытайся найти работу после 50 рабочим а потом пиши свои кометарии козел твоя фамилия Ответить Цитировать Пожаловаться
  • shakhinya Сегодня, 08:28 А добиться вывода из тени экономики и чтобы ВСЕ платили налоги НЕ? Найти работу после 40 - проблема, никто не рассматривает даже резюме, никому не нужен ни опыт, ни знания и куда идти? На паперть? Живут только те, кто у корыта Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Alex G Сегодня, 08:07 "Александра Савченко" - ДИБИЛ не все имеют образование и твою должность!!! Пойди [цензура] в поле, на заводе, в шахте и в других не очень местах поработай! И посмотрим доживешь ты хотя бы до 60ти! Или СДОХНЕШЬ на подходе к 50ти??!? Если ты [цензура] "Александра Савченко" живешь в своем мирке, то конечно не в курсе, что для многих уже за 40-50 лет найти работу почти не реально! И что им делать???! С голодухи подыхать, на бомжатни???! Конечно ты казлина сидишь в теплом кабинете, на деньги этих самых плательщиков налогов! УРОД! Вначале создай условия, что бы была работа, соблюдался 8часовый рабочий день, отпуска, больничные, защищенность! А по сути сейчас люди идут в РАБСТВО! 12 и больше рабочих часов тяжелой работы, а не желаешь? Так за воротами полно желающих! Если ты [цензура] живешь в своем мирке и думаешь, что все так живут, вылазь оттуда, выходи в реальный мир и посмотри как люди живут, а 90% живут за пределами бедности! P.S. Кривой сайт, после входа удаляет комментарий! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Михаил Нео Сегодня, 07:49 Уже повысили все что можно. Теперь добрались до пенсионного возраста. Остались неизменными только зарплаты. Когда все повышается в разы, а зарплаты и пенсии на 10 %, то это ничто. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Михаил Нео Сегодня, 07:46 Почему то все, в том числе и автор, говоря о содержании одним рабочим одного и более пенсионеров, забывают о другом. Надо не сокращать рабочие места а открывать. а этого не происходит. Но об этом почему то все молчат. А Евро пенсии, про них при теперешней власти можно забыть. Ответить Цитировать Пожаловаться
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