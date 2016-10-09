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По мнению ректора Международного института бизнеса Александра Савченко, чтобы получать достойную пенсию, украинцы должны идти на отдых с 65 лет.

По мнению Савченко, выполнение рекомендаций МВФ не решает глобальной проблемы занятости в Украине Flickr/International Monetary Fund

Рекомендации МВФ относительно пенсионной реформы являются слишком мягкими и не решают глобальную проблему занятости в Украине.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Александр Савченко, ректор Международного института бизнеса.

"Особый резонанс среди политиков-популистов вызвали довольно мягкие рекомендации МВФ об унификации всех пенсионных систем, корректировки пенсионного возраста, а также сокращения условий, дающих основания для выхода на пенсию до 60 лет мужчинам и до 58 лет — женщинам. Поддерживая эти рекомендации, замечу, что они слишком мягкие и не решают глобальную проблему занятости в Украине, когда один работающий содержит уже даже более чем одного пенсионера, тогда как в большинстве стран ЕС один пенсионер содержится приблизительно тремя работающими!", - говорится в статье.

"Поэтому надо всегда говорить людям правду: хотите такие же пенсии, как в Европе, тогда и работать надо больше - минимум до 65 лет без всяких исключений", - отмечает Савченко.

Он убежден, что тесно с государственными финансами связана проблема субсидий.

"МВФ рекомендует их монетизировать до конца марта 2017 г. Это тоже правильная рекомендация, ведь действующая система ведет к расточительству, коррупции, обеспечивая прямую государственную поддержку бюрократии и украинских и российских бизнесменов-монополистов, предоставляющих эти услуги, на сумму 51 млрд грн в 2017 г.!", - пишет Савченко.

По его мнению, лучшим путем монетизации этих субсидий считаю повышение минимальной зарплаты и пенсии до 3 тыс. грн и исключение из тарифов коррупционной составляющей (≈15%) и нерациональных технологических расходов (≈25%) при сохранении рекомендованных МВФ тарифов (с учетом их либерализации с 1 апреля 2017 г.), при условии обеспечения конкуренции, а там, где ее нет, — жестких действий Антимонопольного комитета.

Напомним, международный валютный фонд позитивно оценивает макроэкономическую ситуацию в Украине. В то же время, необходимость эффективной борьбы с коррупцией остается ключевым вызовом для украинского руководства.

Подробнее читайте в статье Александра Савченко "Сотрудничество с МВФ: выполнить программу и отказаться от кредита!" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели Украина".