Янукович считает, что Луценко оскорбил его при исполнении служебных обязанностей.

Янукович простит обязать Шевченковское УП ГУНП Киева составить протокол на Луценко Андрей Товстыженко, ZN.UA

Президент-беглец Виктор Янукович обратился с иском в Окружной административный суд Киева, в котором он просит признать противоправным решение Шевченковского управления полиции Киева об отказе в составлении протокола об админнарушении в отношении генерального прокурора Украины Юрия Луценко по ст. 173 (мелкое хулиганство) КУоАП.

"Истец просит обязать Шевченковское УП ГУНП в городе Киеве составить протокол на Юрия Луценко и передать материалы административного дела для рассмотрения в Шевченковский районный суд города Киева", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

В Окружном суде также добавили, что Янукович считает, что Луценко при исполнении служебных обязанностей 18 августа во время пресс-конференции допустил в отношении него нецензурные высказывания и совершил оскорбительные придирки.

Ранее глава Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что украинский экс-президент Украины Виктор Янукович выступает подозреваемым в восьми уголовных производствах.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что забрал "дело Януковича" у Департамента специальных расследований ГПУ, потому что не согласен с позицией его руководителя Сергея Горбатюка относительно того, что процесс по данному делу должен быть исключительно очным.