Суд отменил незаконное выделение экс-главе АПУ времен Януковича землю под Киевом

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Незаконные судебные решения отменены, а дела направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Незаконные судебные решения относительно передачи земельных участков в поселке Козин отменены insight-ukraine.org

Верховный Суд Украины отменил незаконные судебные решения относительно передачи земельных участков в поселке Козин, владельцем которых стал бывший глава администрации президента времен Виктора Януковича, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Установлено, что исполнительным комитетом Козинского поселкового совета в 2002 году вопреки требованиям закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", ст. ст. 116, 118 Земельного кодекса Украины и вне пределов предоставленных ему законом полномочий принят ряд решений, которыми передано в частную собственность граждан земельные участки для застройки общей площадью почти 0,50 га. В дальнейшем владельцами этих земель стали бывший Глава Администрации президента Украины времен Януковича и его родственник", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что, несмотря на правомерность доводов об отсутствии у исполнительного комитета совета права принимать решения о предоставлении в собственность земель коммунальной собственности, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел согласился с судом апелляционной инстанции, который в удовлетворении исков отказал.

"Последовательно отстаивая интересы государства, Генеральная прокуратура Украины подала заявления в Верховный Суд Украины о пересмотре судебных решений. Высший судебный орган согласился с доводами прокурора и 09.11.2016 отменил незаконные судебные решения, а дела направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - говорится в сообщении.

Напомним, что в 2010-2014 годах главой администрации бывшего президента Украины Януковича был Сергей Левочкин.