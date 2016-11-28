Янукович не знает, на каком уровне принималось решение о выдаче оружия "Беркуту" на Майдане

Бывший президент не смог прокомментировать вопрос о выдаче силовикам, стрелявшим по Майдану, огнестрельного оружия.

Янукович не смог ответить на вопрос о выдаче "Беркуту" на Майдане огнестрельного оружия ничего конкретного vidia.org

Беглый экс-президент Украинызаявил, что не знает, кем и на каком уровне принималось решение о выдаче сотрудникам силовых структур, действовавших на Майдане, летального оружия.

Как сообщает "112 Украина", соответствующее заявление бывший президент сделал в ходе видеодопроса в Святошинском райсуде Киева.

"Что касается выдачи оружия сотрудникам правоохранительных органов, за этот вопрос, по закону отвечают те, кто принимал такое решение. Но на каком уровне это принималось, я комментировать не могу, потому что я этого не знаю", - сказал он.

Напомним, 23 июня во время заседания Святошинского суда Киева по делу об убийстве 48-ми участников Революции Достоинства прокурор ГПУ Роман Псюк заявил, что следствие располагает доказательствами того, что пули, извлеченные из тел жертв, были выпущены из оружия спецроты киевского "Беркута".

Напомним, Святошинский районный суд Киева сегодня,, 28 ноября, проводит допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийствах участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут".