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Высший спецсуд Украины открыл дело о факте вооруженной агрессии России 9

29 октября в 11:02

После отказа районного суда признать факт вооруженной агрессии России против Украины дело дошло до Высшего спецсуда.

Танк российский
Дело о факте вооруженной агрессии России будет рассматривать еще один суд
rian.com.ua
Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел открыл производство по заявлению руководителя проекта "Открытый суд" Станислава Батрина об установлении факта вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом говорится в постановлении суда от 21 октября 2016 года, которое не подлежит обжалованию. Дело будет рассмотрено коллегией судей под председательством судьи Мазура Л. Сейчас Высший спецсуд истребовал дело из Шевченковского районного суда города Киева, который и принял решение об отказе в удовлетворении факта вооруженной агрессии России против Украины.

12 мая 2016 Шевченковский районный суд Киева решил отказать в удовлетворении заявления Батрина об установлении факта вооруженной агрессии РФ против Украины, отметив, что данный факт общеизвестен и не влияет на права гражданина. Апелляционный суд города Киева отказался отменять данное решение.

Судебной реформой, которая вступила в силу 30 сентября 2016 года, предусмотрена ликвидация Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в течение шести месяцев. Его материально-техническая база передается новому Верховному суду.

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Подробнее о юридическиих сторонах российской агрессии против Украины читайте в материале Станислава Батрина "Война против России: юридический фронт" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги суд Украина
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8 комментариев
  • Yury Shmadchenko Сегодня, 13:06 потому у нас и АТО не уж то вы хотите лишить главкома Липецкой фабрики,???назвав войну войной. путин ее точно конфискует. потому у нас и сопливосцикливое АТО. или кому то еще не ясно? Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Дідусь Іванович Сегодня, 13:04 Хто й чиєю зброєю вбивають українців на Донбасі відомо всім, крім тих росіян, які ще вірять пропаганді Путлера. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Дідусь Іванович Сегодня, 13:04 Хто й чиєю зброєю вбивають українців на Донбасі відомо всім, крім тих росіян, які ще вірять пропаганді Путлера. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Алексей Макаров Сегодня, 13:02 А шо уже российская агрессия началась??? Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Хома Петренко Сегодня, 12:57 а чому проти проффессора не можете відкрити в суді діло-- проти росеї лєгко..потому що ніхто не обвєніт---расєя " далєко " а проти януковича -проблема...потрібно шо то робить ...хочаб награбоване повернути в УКРАЇНУ..якщо не можна "приволокти" цього бандита- убійцю...щоб народ його "пощупав".. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Хома Петренко Сегодня, 12:56 а чому проти проффессора не можете відкрити в суді діло-- проти росеї лєгко..потому що ніхто не обвєніт---расєя " далєко " а проти януковича -проблема...потрібно шо то робить ...хочаб награбоване повернути в УКРАЇНУ..якщо не можна "приволокти" цього бандита- убійцю...щоб народ його "пощупав".. Больше читайте здесь: http://zn.ua/UKRAINE/vysshiy-specsud-ukrainy-otkryl-delo-o-fakte-vooruzhennoy-agressii-rossii-228678_.html Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Сергей D Сегодня, 12:41
    GEORG GRANOVSKII Сегодня, 12:25 «агрессия россии -- это исклюзивный пиар украины. а вот майдан и все убийства развал промышленности , эконимики потянут на гаагу.»
    Слабо, очень слабо, Russisch Schwein! Иди тренируйся дальше.         Ответить Цитировать Пожаловаться
  • GEORG GRANOVSKII Сегодня, 12:25 агрессия россии -- это исклюзивный пиар украины. а вот майдан и все убийства развал промышленности , эконимики потянут на гаагу. Ответить Цитировать Пожаловаться
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