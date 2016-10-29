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После отказа районного суда признать факт вооруженной агрессии России против Украины дело дошло до Высшего спецсуда.

Дело о факте вооруженной агрессии России будет рассматривать еще один суд rian.com.ua

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел открыл производство по заявлению руководителя проекта "Открытый суд" Станислава Батрина об установлении факта вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом говорится в постановлении суда от 21 октября 2016 года, которое не подлежит обжалованию. Дело будет рассмотрено коллегией судей под председательством судьи Мазура Л. Сейчас Высший спецсуд истребовал дело из Шевченковского районного суда города Киева, который и принял решение об отказе в удовлетворении факта вооруженной агрессии России против Украины.

12 мая 2016 Шевченковский районный суд Киева решил отказать в удовлетворении заявления Батрина об установлении факта вооруженной агрессии РФ против Украины, отметив, что данный факт общеизвестен и не влияет на права гражданина. Апелляционный суд города Киева отказался отменять данное решение.

Судебной реформой, которая вступила в силу 30 сентября 2016 года, предусмотрена ликвидация Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в течение шести месяцев. Его материально-техническая база передается новому Верховному суду.

Подробнее о юридическиих сторонах российской агрессии против Украины читайте в материале Станислава Батрина "Война против России: юридический фронт" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".