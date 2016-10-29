В Литве издали методичку с рекомендациями на случай российской агрессии

В брошюре сказано, что самое важное – быть начеку и иметь волю к сопротивлению.
Сообщается, что 75-страничная брошюра, которая издается министерством обороны Литвы, распространена тиражом в несколько десятков тысяч экземпляров.
"Самое важное - чтобы граждане были начеку и имели волю к сопротивлению. Когда эти элементы присутствуют, агрессору трудно создать среду для военного вторжения", - говорится в брошюре.
Во время презентации издания министр обороны Литвы Юозас Олекас заявил, что идея подготовить население к потенциальной войне объясняется агрессией России в Украине и вероятным нападением РФ нападением на Литву.
Ранее сообщалось, что главы оборонных ведомств стран-членов Североатлантического альянса на саммите в Брюсселе обсудили растущую военную активность РФ на восточных границах НАТО.
Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года также было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.Русская служба Би-би-си