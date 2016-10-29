В Литве издали методичку с рекомендациями на случай российской агрессии

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В брошюре сказано, что самое важное – быть начеку и иметь волю к сопротивлению.

Гражданам Литвы рассказали, как действовать в случае российского вторжения nato.int

Литве издали брошюру по гражданской обороне, которая содержит советы на случай вероятного российского вторжения. В частности, в методичке рассказывается, как выживать в условиях дикой природы, описаны разные типы российских танков, аммуниции и мин, сообщает Русская служба ВВС.

Сообщается, что 75-страничная брошюра, которая издается министерством обороны Литвы, распространена тиражом в несколько десятков тысяч экземпляров.

"Самое важное - чтобы граждане были начеку и имели волю к сопротивлению. Когда эти элементы присутствуют, агрессору трудно создать среду для военного вторжения", - говорится в брошюре.

Во время презентации издания министр обороны Литвы Юозас Олекас заявил, что идея подготовить население к потенциальной войне объясняется агрессией России в Украине и вероятным нападением РФ нападением на Литву.

Ранее сообщалось, что главы оборонных ведомств стран-членов Североатлантического альянса на саммите в Брюсселе обсудили растущую военную активность РФ на восточных границах НАТО.

Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года также было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.