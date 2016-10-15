Введение страховой медицины в Украине начинают без глубокого анализа ситуации - мнение

В Украине нет реальной статистики о количестве предоставляемых системой здравоохранения услуг.

В Украине со следующего года вводят страховую медицину Goir / Depositphotos

Реформу финансирования медицины в Украине начинают не с глубокого анализа ситуации и прогнозов ее последствий, а сразу с практических предложений.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева.

"Например, уже со следующего года начнется переход системы здравоохранения на страховую модель. Уже с 2020-го страховая медицина должна заработать повсеместно. Стартует реформа с запуска семейной медицины "европейского образца" на базе первичного уровня системы — поликлиник, амбулаторий и центров медико-санитарной помощи (ЦМСП). По словам реформаторов, украинцы смогут свободно выбирать семейного врача и педиатра для своих детей и подписывать с ним прямые соглашения с четко прописанным объемом услуг, гарантированных и оплаченных государством. В случае, если пациента не удовлетворяет семейный врач, он сможет его поменять, так как привязку к месту жительства отменят", - говорится в статье.

Как объясняет Самаева, семейные врачи будут обеспечивать первичную диагностику, при необходимости направлять на дополнительные исследования и к узким специалистам, а кроме прочего, выдавать справки в детский сад, школу, бассейн. Врачи первичного звена смогут выбрать любую организационную форму работы — ФОПы, поликлиники, амбулатории и ЦМСП. Если семейный врач решит начать частную практику, оплата будет поступать на его счет напрямую, минуя посредников. Техническим оператором перечисления бюджетных средств станет специальное страховое агентство. Процедура лицензирования медицинских практик будет ускорена, строительные нормы и санитарные правила (ГСН и СанПиН) для открытия медицинских практик будут упрощены и гармонизированы с европейским законодательством. Будет отменена бумажная отчетность для врачей первичного звена. Их труд будет оплачиваться по нормативу (см. рис.) в зависимости от количества заключенных врачом соглашений и соблюдения медицинских протоколов лечения и диагностики.

"Но, по словам экспертов, сейчас реализовать эту схему на практике как минимум сложно, ведь для того чтобы просчитать гарантированный пакет медицинских услуг, мы должны понимать, сколько система в год на них тратит сейчас и что именно предоставляет населению. Но мы не имеем реальной статистики о количестве предоставляемых системой здравоохранения услуг. Те данные, которыми мы можем сейчас оперировать, составлялись с учетом того, что государство оплачивает больнице койко-дни. И больницы, чтобы финансирование не сокращалось, эти койко-дни искусственно завышали. Поликлиники же при составлении отчетности из тех же "финансовых" соображений старались "выполнить план по консультациям". Естественно, имея сумму и не понимая, сколько за эту сумму по факту можем предоставить медицинских услуг, мы не можем определить ни стоимость одной услуги, ни их общее количество. А главное, что это должны быть за услуги?", - пишет автор.

Как писало ZN.UA, существование обязательного медицинского страхования давно предусмотрено на уровне законодательства, но до сих пор не сделаны какие-либо шаги для его практического внедрения. Отсутствие диверсификации публичных источников финансирования является главной причиной хронического недофинансирования сферы здравоохранения. Во многих странах Европы с помощью программ обязательного медицинского страхования финансируется более половины всех расходов на здравоохранение: в Германии, Франции, Нидерландах, Чехии, Хорватии — около трех четвертых, в Бельгии, Эстонии, Румынии — около двух третьих, в Литве, Венгрии, Польши — 55–60%.

Подробнее о состоянии украинской медицины читайте в статье Юлии Самаевой "Эффект ноцебо" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".