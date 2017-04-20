Возобновились поисковые работы на месте крушения сухогруза в Черном море

На борту сухогруза "Герои Арсенала" было 9 граждан Украины.

В Черном море продолжают поиски пропавших моряков Pixabay

В Черном море возобновились поисковые работы на месте крушения сухогруза "Герои Арсенала". Операция была приостановлена на ночь и возобновилась с рассветом, сообщили в управлении МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Украинский моряк по фамилии Черненко, спасенный с потерпевшего крушение сухогруза, доставлен в отделение Темрюкской районной больницы (Краснодарский край РФ), его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, сообщает "ТАСС".

По итогам первого дня спасательной операции живым обнаружен один член экипажа судна, также из воды достали тела троих погибших моряков и обнаружены два пустых гидрокостюма.

Читайте также: В РФ открыли уголовное дело по факту крушения сухогруза с украинцами на борту

Ранее сообщалось, что в Черном море на расстоянии примерно 14 миль от берега Крыма потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала" (флаг Панамы, до 2013 года - порт приписки Херсон). На борту судна, которое следовало российского порта Азов в Турцию с грузом зерна, находились 12 человек. По данным "крымского управления МЧС РФ" среди членов экипажа – 9 украинцев, 2 россиян, один моряк из Грузии.