В РФ открыли уголовное дело по факту крушения сухогруза с украинцами на борту

Во время шторма судно раскололось надвое.

В России будут расследовать крушение судна с украинскими членами экипажа vesti.ru

Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ открыло уголовное производство по факту крушения всухогруза "Герои Арсенала", на борту которого находились граждане Украины.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, уголовно дело открыто по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

"По данным следствия, 19 апреля 2017 года примерно в 3 часа 30 минут в Черном море на удалении 19 морских миль от мыса Железный Рог (Краснодарский край Таманский полуостров), вблизи Керченского пролива по неизвестной пока причине потерпел крушение и затонул сухогруз "Герои Арсенала",. Сухогруз под флагом Панамы следовал из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно. На борту судна находился экипаж в составе 12 человек (9 граждан Украины, 2 гражданина России, 1 гражданин Грузии)", – говорится в статье.

Тем временем, российские СМИ, со ссылкой на пресс-секретаря Федерального агентства морского и речного транспорта РФ, сообщают, что на борт прибывшего к месту крушения российского танкера был поднят украинский моряк по фамилии Черненко, 1982 года рождения.

Отмечается, что во время шторма судно раскололось надвое и затонуло в районе Керченской переправы.

Напомним, в Черном море на расстоянии примерно 14 миль от берега Крыма потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала" (флаг Панамы, порт приписки – Херсон). На борту судна, которое следовало российского порта Азов в Турцию с грузом зерна, находились 12 человек. По данным "крымского управления МЧС РФ" среди членов экипажа – 9 украинцев, 2 россиян, один моряк из Грузии.

Пока подтверждено спасение одного человека, еще четверых спасатели обнаружили с воздуха, судьба семерых остается неизвестной.