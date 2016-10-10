Военные узники по обе стороны конфликта в Украине мучаются в неопределенности – WP

Издание пишет, что до подписания Минских соглашений боевики и украинская сторона легче и активнее обменивались пленными.

Боевики стали менее охотно идти на обмен пленными после подписания Минских соглашений. РИА Новости

Через три дня после того, как украинский солдат Александр Лазаренко попал в плен на войне, которая продолжается на Востоке Украины, было подписано соглашение, согласно которому стороны согласились обменять "всех на всех" узников. Прошло полтора года, а жена военного до сих пор ждет его освобождения.

Выполнение так называемых Минских соглашений, которые должны были покончить с войной в Донбассе, застопорилось из-за множество проблем. И, похоже, обмен пленными стал одним из самых неприятных из них. Правозащитники из Amnesty International и Human Rights watch обвинили обе стороны войны в задержании мирных людей. Некоторых из них держали изолированными на протяжении месяцев в тюрьмах, о существовании которых никто не знал.

Об этом сегодня пишет Washington post, добавляя, что стороны называют резные цифры относительно того, сколько заключенных они держат. Обе стороны, вероятно, пытаются использовать схваченных, чтобы заставить другую сторону пойти на уступки во многих других проблемах включительно с проведением выборов на захваченных террористами территориях Донецкой и Луганской областей или возвратом Украине полного контроля над ее границей с Россией.

"Наши ожидания были сорваны планами политиков. После Минска заключенные стали инструментом политических торгов, их рассматривают как политический ресурс", - сказала жена украинского солдата Наталья Лазаренко.

Издание пишет, что в течение трех месяцев после того, как ее муж попал в плен, она не знала, мертв ее муж или жив. Лазаренко схватили так называемые российские "казаки", которые не подчинялись главарями боевиков. Позже он и еще 12 пленных были переданы так называемому "правительству" в захваченном Донецке. Со временем Лазаренко позволили позвонить жене. Он рассказал, что его удерживали в подвале без окон, где он мог лежать только на мешке картошки. Его и других заключенных били и кормили помоями.

"Саша просто перестал существовать", - сказала жена украинского военного.

Издание пишет, что несмотря на то, что объявленные каждой стороной количества заключенных очень сомнительны, очевидно, что освобождения по мирному соглашению особенно медленно происходит для украинцев, которые попали в плен к боевикам. После того, как в феврале 2015 года в Минске были поставлены подписи, домой из плена вернулись 83 украинца. Но в этом году освобождены были лишь 12. До подписания Минского соглашения обмен пленными проходил более активно и свободно. Советник СБУ Юрий Тандит сказал в августе, что в целом всего с апреля 2014 года удалось освободить или, по крайней мере, установить место пребывания 3080 украинских заключенных. Сейчас в списке Украины 112 украинских военных, находящихся в плену у пророссийских боевиков, в то время как до Минских соглашений удалось добиться возвращения тысяч пленных.

Боевики говорят, что удерживают только половину тех, кого хочет вернуть Киев. Вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко говорит, что пророссийские террористы говорят о 47 пленных в их руках, а где содержат остальных они "не знают". Представитель боевиков Эдуард Басурин сказал Associated Press, что Украина удерживает 962 людей с востока, из которых 316 – принимали участие в войне, а остальные "политические или гражданские заключенные без прямой связи с конфликтом". Украина в ответ заявляет о 500 людях в заключении, но все они связаны с войной.

Издание цитирует украинского политолога Вадима Карасева, который убежден, что многие из заключенных украинской стороной - не участники боевых действий.

"Киев пытается увеличить свой вес на переговорах за счет количества задержанных боевиков. Иногда хватают просто раздраженных граждан, а потом их предлагают на обмен", - сказал Карасев.

"Во многих случаях единственная причина для задержания или заключения – это использование людей в качестве разменной монеты", - сказала исполнительный директор Amnesty International Оксана Покальчук.

Карасев подчеркнул, что ОБСЕ не имеет инструментов влияния, чтобы заставить обе стороны освободить всех схваченных людей. Ведь Киев и боевики не могут даже прийти к согласию относительно списков заключенных. И ОБСЕ не может сделать это за них.

Издание напоминает об истории 34-летнего шахтера Николая Вакарука, который утверждает, что его безосновательно удерживали в украинской тюрьме на протяжении 1,5 года. Он утверждает, что спецслужбы схватили его в Украинске, бросили за решетку в здании СБУ в Харькове и пытались "выбить" признание, что он сепаратист.

"Меня били в пытали, но так и не смогли сделать из меня сепаратиста", - сказал изданию Вакарук, которого отпустили в июле.

"Я понял, что в новой Украине я могу исчезнуть только потому, что думаю иначе", - добавил он.

Напомним, помощник генсека ООН в области прав человека Иван Шимонович заявил, что Служба безопасности Украины создала в стране сеть секретных тюрем, в которых удерживают и пытают тех, кто был замечен в пособничестве или симпатии к террористам.

Ранее украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске передала ОБСЕ списки из 684 пропавших без вести и 114 удерживаемых в заложниках граждан Украины. Среди тех, кого боевики террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" незаконно лишили свободы, есть и военнослужащие, и гражданские лица.