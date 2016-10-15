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Военные учения РФ в оккупированном Крыму грозят повторением трагедии МН17 — разведка

15 октября в 15:42

Оккупанты в Крыму провели учения военно-воздушных сил.

Минобороны Украины
Военная разведка сообщила - в оккупированном Крыму по тревоге подняли несколько подразделений ВВС РФ
inforesist.org

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что учения военных РФ в оккупированном Крыму грозят повторением трагедии с малайзийским рейсом МН17 в Донбассе в июле 2014 года.

В разведке также сообщили, что вчера группировки противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ в оккупированном Крыму привели к полной боевой готовности.

Подчеркивается, что по тревоге подняли несколько подразделений ВВС и боевые расчеты радиотехнических подразделений на мысах Тарханкут и Фиолент, горе Ай-Петри, в районах Джанкоя, Керчи и Феодосии осуществляли обнаружение и сопровождение воздушных целей, передавали указания дивизионам зенитно-ракетных комплексов.

В разведке добавили, что экипажи самолетов Су-30 и расчеты ЗРК отработали перехват и условное поражение воздушных целей.

"Проведение указанных мероприятий в воздушном пространстве над акваторией Черного моря создает опасность международному авиационному сообщению и чревато возможным повторением трагедии малазийского Боинга рейса МН17, который был сбит российским комплексом "Бук " в июле 2014 года на востоке Украины", - говорится в сообщении ГУР.

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Ранее сообщалось, что в оккупированном Россией украинском Крыму, руководство Южного военного округа РФ поставило на боевое дежурство зенитный ракетный и зенитный ракетно-пушечный комплексы.

17 июля 2014 года в Донецкой области рядом с поселком Шахтерск в зоне боевых действий был сбит Боинг-777 "Малайзийских авиалиний", следовавшего рейсом MH17 "Амстерлам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

13 октября состоялась презентация доклада Совета безопасности Нидерландов, согласно которому самолет рейса MH17 был сбит ракетой комплекса "Бук" российского производства.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Крым оккупация разведка самолет учения Россия
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