Военные учения РФ в оккупированном Крыму грозят повторением трагедии МН17 — разведка

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Оккупанты в Крыму провели учения военно-воздушных сил.

Военная разведка сообщила - в оккупированном Крыму по тревоге подняли несколько подразделений ВВС РФ inforesist.org

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что учения военных РФ в оккупированном Крыму грозят повторением трагедии с малайзийским рейсом МН17 в Донбассе в июле 2014 года.

В разведке также сообщили, что вчера группировки противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ в оккупированном Крыму привели к полной боевой готовности.

Подчеркивается, что по тревоге подняли несколько подразделений ВВС и боевые расчеты радиотехнических подразделений на мысах Тарханкут и Фиолент, горе Ай-Петри, в районах Джанкоя, Керчи и Феодосии осуществляли обнаружение и сопровождение воздушных целей, передавали указания дивизионам зенитно-ракетных комплексов.

В разведке добавили, что экипажи самолетов Су-30 и расчеты ЗРК отработали перехват и условное поражение воздушных целей.

"Проведение указанных мероприятий в воздушном пространстве над акваторией Черного моря создает опасность международному авиационному сообщению и чревато возможным повторением трагедии малазийского Боинга рейса МН17, который был сбит российским комплексом "Бук " в июле 2014 года на востоке Украины", - говорится в сообщении ГУР.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Россией украинском Крыму, руководство Южного военного округа РФ поставило на боевое дежурство зенитный ракетный и зенитный ракетно-пушечный комплексы.

17 июля 2014 года в Донецкой области рядом с поселком Шахтерск в зоне боевых действий был сбит Боинг-777 "Малайзийских авиалиний", следовавшего рейсом MH17 "Амстерлам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

13 октября состоялась презентация доклада Совета безопасности Нидерландов, согласно которому самолет рейса MH17 был сбит ракетой комплекса "Бук" российского производства.