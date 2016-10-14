Боевики "ДНР" сумели занять позиции у Водяного – разведка

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Прикрытие наступающим террористам обеспечивали минометные расчеты, бронегруппа и снайперские пары.

Боевики под прикрытием минометов и снайперов заняли позиции у Водяного ДАН

Силы российско-террористических войск в сумели с боем занять новые позиции у населенного пункта Водяное Донецкой области, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В результате огневых боев подразделения 1 мотострелкового батальона 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ заняли позиции в районе н.п. Водяное. Огневое прикрытие обеспечивали боевые расчеты минометной батареи, бронегруппа из состава батальона и снайперские пары", – отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.