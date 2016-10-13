Боевики обстреляли район Водяного и Широкино из 122-мм артиллерии

Наибольшую активность террористы проявляли на мариупольском направлении, где зафиксировано 20 обстрелов.

Боевики 36 раз за сутки открывали огонь по позициям сил АТО Facebook/Gennadiy Dubovoy

Российско-террористические войска в течение минувши суток, 12 октября, 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении – 20 обстрелов, в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

"В районах Талаковка и Новотроицкого противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, а вблизи Водяного и Широкино, кроме минометов, БМП, зенитных установок и стрелкового оружия противник применил ствольную артиллерию калибра 122 мм", - сообщают в штабе, также отмечая, что всего по украинским позициям было выпущено 380 снарядов.

В тоже время на Луганском направлении зафиксировано 14 нарушений "режима тишины". "Вблизи Новоалександровки укрепления Вооруженных Сил Украины получили обстрелов с БТРов, пулеметов и гранатометов различных систем, а в Новозвановке - из минометов 82 калибра", - говорится в сообщении.

При этом на донецком направлении террористы дважды обстреливали силы АТО из пулеметов крупного калибра в районах Луганского и Новгородского.

Как сообщалось, в среду террористы активизировались на всех направлениях. Наиболее сложная обстановка сохраняется на мариупольском направлении, где оккупанты активно применяют запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Обязательным условием для начала разведения сил является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорированиесоглашения о разведении сторон в Донбассе. Противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.