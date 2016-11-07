Во Львове произошли столкновения между "Правым сектором" и анархистами

В столкновениях на улице Железнодорожной были задействованы около 200 человек с обеих сторон.

Радикалов усмиряли 10 экипажей патрульной полиции facebook.com

Вечером в воскресенье, 6 ноября, вопроизошли стычки между активистами "Правого сектора" и левыми радикалами движения "Автономное сопротивления".

По предварительной информации, в столкновениях на улице Железнодорожной были задействованы около 200 человек с обеих сторон, передает Zaxid.net.

Как сообщалось, анархисты планировали провести 6 ноября марш в честь Нестора Махно, но к их социальному центру "Цитадель" пришли представители "Правого сектора". Около 20:45 завязалась перепалка с применением петард и дымовых шашек, сообщил депутат горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

К месту инцидента прибыли 10 экипажей патрульной полиции, которая остановила беспорядки – участники конфликта покинули место столкновения.

По данным полиции, пострадавших в результате конфликта нет.

Как сообщалось ранее, вечером 6 ноября в многоэтажном доме на улице Бориса Гринченко во Львове прогремел взрыв, погиб человек. По предварительной информации, в одной из квартир сдетонировали боеприпасы времен Второй мировой войны.