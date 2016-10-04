Львов затопило: по улицам плывет мусор

Старые коллекторы не справляются с потоками воды.

Во вторник, 4 октября, во Львове существенно ухудшилась погода – пошли сильные дожди. В результате ливней прорвало канализационный коллектор на улице Стуса. В коллектор, с которого потоком воды сорвало крышку, провалился грузовик.

В спальном районе города (Сыхов) потоки воды несут по улицам горы бытового мусора. Львовяне выкладывают фотографии последствий непогоды в соцсети.

Пользователи соцсетей возмущены состоянием городских коммуникаций: "Какой ужас. Грязь, антисанитария полная", - пишет Оленька Майстришин.

Напомним, с 1 августа Киев прекратил принимать львовский мусор, так как на мусоросжигательном заводе "Энергия" начаты плановые ремонтные работы. В середине сентября городской голова Николаева Александр Сенкевич распорядился временно принимать на городском полигоне твердые бытовые отходы из Львова.