Верховный комиссар ООН по делам беженцев посетит пострадавшие от войны районы Донбасса

ООН готова поддержать Украину в ее сложной гуманитарной ситуации с внутренними переселенцами.
Как сообщает "РБК-Украина", соответствующее заявление Гранди сделал в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в понедельник, 21 ноября.
По его словам, ООН готова поддержать Украину в решении стоящий перед ней гуманитарных проблем, связанных с внутренне перемещенными лицами.
"Это на самом деле главная цель моей поездки в Украину, ведь сегодня я должен отправиться на восток и посмотреть воочию положение дел на востоке ", - заявил Гранди.
Отмечается, что официальный визит комиссара ООН в Украину продлится до 24 ноября. На востоке страны Гранди намерен посетить Славянск, Святые Горы, Майорское и прочие населенные пункты, пострадавшие от боевых действий.
Напомним, в Украине на официальном учете в Министерстве социальной политики состоят 1 млн 705,463 тыс. вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса.
Также сообщается, что с начала 2016 года на выплату соцпомощи переселенцам направлено 2,14 млрд грн. По данным Международной организаци по миграции, проблемы с жильем и трудоустройством — самые серьезные барьеры для интеграции вынужденных пересленцев. 40% опрошенных приходится экономить даже на питании.ZN.UA