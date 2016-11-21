Верховный комиссар ООН по делам беженцев посетит пострадавшие от войны районы Донбасса

ООН готова поддержать Украину в ее сложной гуманитарной ситуации с внутренними переселенцами.

В Донбассе едет верховный комиссар ООН по делам беженцев korrespondent.net

Верховный комиссар ООН по делам бежецнев Филиппо Гранди сегодня отправится на Восток Украины, где посетит пострадавшие от войны районы

Как сообщает "РБК-Украина", соответствующее заявление Гранди сделал в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в понедельник, 21 ноября.

По его словам, ООН готова поддержать Украину в решении стоящий перед ней гуманитарных проблем, связанных с внутренне перемещенными лицами.

"Это на самом деле главная цель моей поездки в Украину, ведь сегодня я должен отправиться на восток и посмотреть воочию положение дел на востоке ", - заявил Гранди.

Отмечается, что официальный визит комиссара ООН в Украину продлится до 24 ноября. На востоке страны Гранди намерен посетить Славянск, Святые Горы, Майорское и прочие населенные пункты, пострадавшие от боевых действий.

Напомним, в Украине на официальном учете в Министерстве социальной политики состоят 1 млн 705,463 тыс. вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса.

Также сообщается, что с начала 2016 года на выплату соцпомощи переселенцам направлено 2,14 млрд грн. По данным Международной организаци по миграции, проблемы с жильем и трудоустройством — самые серьезные барьеры для интеграции вынужденных пересленцев. 40% опрошенных приходится экономить даже на питании.