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Генсек ООН озаботился глобальной проблемой с туалетами

19 ноября в 08:50

По словам Пан Ги Муна, во всем мире  2,4 миллиарда человек не имеют возможности пользоваться адекватно оборудованными туалетами.

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По инициативе ОНН с 2013 года 19 ноября отмечается Всемирный день туалетов
korrespondent.net
Во сем мире 2,4 миллиарда человек не имеют возможности пользоваться адекватно оборудованными туалетами. Это приводит к тому, что каждый день сотни людей умирают от инфекционных болезней, заявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своем обращении по поводу Всемирного дня туалета, который отмечается сегодня, 19 ноября.  

В этом году он посвящен обеспечению надлежащих санитарных условий на рабочих местах. В послании по этому поводу Пан Ги Му подчеркнул, что отсутствие чистых оборудованных туалетов чревато не только стремительным ростом инфекционных болезней, но и падением производительности труда, сообщает Центр новостей ООН.

 Приблизительно 17% всех случаев смерти на рабочем месте вызваны инфекционными заболеваниями, которыми люди заразились на работе.

 "Ущерб от последствий, вызванных отсутствием санитарии и чистой воды, ежегодно составляет приблизительно 260 млрд. долларов США. Каждый доллар, вложенный в водоснабжение и санитарию, приносит экономике четыре доллара прибыли", - сказал глава ООН.

В своем послании Пан Ги Мун напомнил о цели 6 в области устойчивого развития - к 2030 году обеспечить всеобщий доступ к туалетам. 

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Ранее Всемирная организация здравоохраненияконстатировала, что девять из каждых 10 человек на земле живут в районах с чрезмерным загрязнением воздуха. В связи с этим ВОЗ предупредила о чрезвычайной ситуации для здравоохранения

По материалам: ZN.UA
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