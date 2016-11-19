Генсек ООН озаботился глобальной проблемой с туалетами

По словам Пан Ги Муна, во всем мире 2,4 миллиарда человек не имеют возможности пользоваться адекватно оборудованными туалетами.
В этом году он посвящен обеспечению надлежащих санитарных условий на рабочих местах. В послании по этому поводу Пан Ги Му подчеркнул, что отсутствие чистых оборудованных туалетов чревато не только стремительным ростом инфекционных болезней, но и падением производительности труда, сообщает Центр новостей ООН.
Приблизительно 17% всех случаев смерти на рабочем месте вызваны инфекционными заболеваниями, которыми люди заразились на работе.
"Ущерб от последствий, вызванных отсутствием санитарии и чистой воды, ежегодно составляет приблизительно 260 млрд. долларов США. Каждый доллар, вложенный в водоснабжение и санитарию, приносит экономике четыре доллара прибыли", - сказал глава ООН.
В своем послании Пан Ги Мун напомнил о цели 6 в области устойчивого развития - к 2030 году обеспечить всеобщий доступ к туалетам.
Ранее Всемирная организация здравоохраненияконстатировала, что девять из каждых 10 человек на земле живут в районах с чрезмерным загрязнением воздуха. В связи с этим ВОЗ предупредила о чрезвычайной ситуации для здравоохраненияZN.UA