В зоне АТО за сутки ранены семеро украинских военных

Еще двое бойцов были контужены.
зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе семеро украинских военных получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки, к счастью, погибших нет, но ранения получили семеро наших военных, еще двое контужены", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.
Как отметил спикер, самой сложной ситуация остается на мариупольском направлении, на участке Талаковка-Широкино боевики вели многочасовые обстрелы из тяжелого вооружения. НВФ развернули минометную батарею между Заиченко и Саханкой.
"За минувшие сутки зафиксировано рекордное количество мин и снарядов, которые противник выпустил по позициям сил АТО – 777 боеприпасов разного калибра. Украинские военные успешно вели огонь в ответ", - проинформировал спикер Минобороны.
Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.
Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.ZN.UA