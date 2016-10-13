В зоне АТО за сутки ранены семеро украинских военных

Еще двое бойцов были контужены.

Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за сутки mil.gov.ua

"За минувшие сутки, к счастью, погибших нет, но ранения получили семеро наших военных, еще двое контужены", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Как отметил спикер, самой сложной ситуация остается на мариупольском направлении, на участке Талаковка-Широкино боевики вели многочасовые обстрелы из тяжелого вооружения. НВФ развернули минометную батарею между Заиченко и Саханкой.

"За минувшие сутки зафиксировано рекордное количество мин и снарядов, которые противник выпустил по позициям сил АТО – 777 боеприпасов разного калибра. Украинские военные успешно вели огонь в ответ", - проинформировал спикер Минобороны.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.