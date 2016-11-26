В зоне АТО за сутки ранен один украинский военный

Боец получил ранения во время обстрела в Луганской области.
За минувшие сутки, 25 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения, сообщил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.
"За минувшие сутки вследствие провокационных коварных обстрелов получил ранение наш парень. Он был доставлен в Северодонецкий госпиталь, где ему оказывается помощь", - сказал он.
Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.ZN.UA