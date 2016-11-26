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В зоне АТО за сутки ранен один украинский военный

26 ноября в 12:25

Боец получил ранения во время обстрела в Луганской области.

потери ранения
Военный был доставлен в Северодонецкий госпиталь, где ему оказывается помощь
Пресс-центр АТО/Facebook

За минувшие сутки, 25 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения, сообщил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

"За минувшие сутки вследствие провокационных коварных обстрелов получил ранение наш парень. Он был доставлен в Северодонецкий госпиталь, где ему оказывается помощь", - сказал он.

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Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ранение Донбасс Украина АТО Луганск ВСУ
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1 комментарий
  • tatiana05081 Сегодня, 12:39 Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати... Хотіли воювати, най воюють... тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто... а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять... тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і тих хто віджимає батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. Ответить Цитировать Пожаловаться
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