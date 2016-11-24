В Донбасс прибыл 58-й российский "гумконвой"

Сегодня утром границу с Украиной пересекли 47 автомобилей из РФ при 40 заявленных.

47 грузовиков с российской "гуманитаркой" пересекли границу Украины ТАСС

Ранним утром за один час через пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" в Украину въехали две российские колонныс "гуманитарным грузом", всего 47 грузовиков, сообщают в администрации Госпогранслужбы Украины.

"Сегодня утром РФ в одностороннем порядке совершила пропуск на территорию Украины (пятьдесят восьмого) так называемого гуманитарного конвоя", - сообщают пограничники.

Украинская межведомственная группа смогла осуществить только визуальный осмотр автомобилей, без тщательного досмотра груза.

"Поскольку российская сторона в очередной раз осуществила ввоз "гуманитарной помощи" с нарушением норм международного и национального права и согласительных модальностей, а также учитывая то, что представители МККК (Международного Комитета Красного Креста - ред.) не участвовали в оформлении, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контролирующих функций" - добавляют в администрации Госпогранслужбы Украины.

В ходе визуального осмотра был установлен возможный груз машин: продукты питания, медикаменты, теплые вещи, бывшие в употреблении, и обогреватели. Грузовики проследовали на территорию Украины полупустыми, их количество не соответствовало заявленному в ноте МИД РФ. В документе речь шла о 40 автомобилях, на самом деле границу пересекли 47 грузовиков.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины сообщали о том, что российские "гумконвои" вывозят из ОРДЛО оборудование промышленных предприятий. Также в пакетах с "гуманитарной помощью" украинские разведчики находили оружие и взрывчатку.