В зоне АТО за сутки ранен один украинский военный

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Боец получил ранение во время обстрела в Авдеевской промзоне.

Один боец ранен за сутки mil.gov.ua

За минувшие сутки, 17 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За сутки вследствие активных боевых действий ни один украинский военный не погиб, ранения получил один наш воин: это произошло во время обстрела в Авдеевской промзоне", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.