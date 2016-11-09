Боевики создают в Донецке "кадетское" училище – ИС

Руководства "ДНР" обещает, что диплом данного заведения "будет признаваться в России".

В «ДНР» предпринимают очередную попытку создать в Донецке «кадетское» училище vk.com/strelkov_info

В "ДНР" предпринимают очередную попытку создать в Донецке "кадетское" ("суворовское") училище, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Данные планы обсуждаются с представителями Минобороны РФ, которое выразило готовность в содействии по данному вопросу. К формированию "кадетского училища" в Донецке планируется привлечь специалистов ГКОУ КШИ № 1 "Первый Московский кадетский корпус" (Москва, РФ)", - пишет он.

Также, по его словам, главарь "ДНР" Александр Захарченко обещал создать подобное училище в Донецке еще в октябре 2014 года. Туда, согласно обещание боевика, должны быть направлены прежде всего подростки, которых боевики привлекли к деятельности своих формирований.

"Как заявил тогда Захарченко, в бандформированиях "ДНР" есть дети "в возрасте 14 лет, уже имеющие награды за участие в боевых действиях", а "самому младшему корректировщику огня в ходе боев за Саур-Могилу было 15 лет"", - добавляет Тымчук.

Также, согласно обещаниям руководства "ДНР", диплом данного заведения "будет признаваться в России".

Ранее в ежегодном отчете Государственного департамента США по ситуации с торговлей людьми в мире сообщалось о том, что боевики российско-террористических формирований вербуют в свои ряды несовершеннолетних жителей оккупированных территорий, используют их как информаторов, а также в качестве "живого щита".