В зоне АТО за сутки погибли двое украинских военных, еще двое ранены

Наиболее напряженной ситуация сохраняется на мариупольском направлении.

Двое украинских бойцов погибли за сутки Полк "Азов"/Вконтакте

В результате боевых действий в зоне АТО в течение минувших суток, 28 декабря, двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранени сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Вследствие боевых действий за сутки двое наших бойцов погибли, двое получили ранения ", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

Всего за сутки на луганском направлении зафиксировано 6 случаев нарушения режима прекращения огня, на донецком - 15 случаев нарушения режима прекращения огня, 3 из них с применением тяжелого вооружения, на мариупольском - 29 случаев.

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Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".