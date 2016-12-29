Полковнику ВСУ Безъязыкову сообщили о подозрении в государственной измене

В СБУ заявляют о неопровержимых доказательства виновности офицера.

Полковника ВСУ Ивана Безъязыкова обвиняют в государственной измене Hromadske.ua

Полковнику Вооруженных Сил Украиныследователи Службы безопасности Украины по согласованию с сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении в государственной измене, сообщают в пресс-службе СБУ.

Данное преступление классифицируется по части 1 ст. 111 УК Украины.

"У Службы есть неопровержимые доказательства (свидетельские показания и оперативно-технические материалы) того, что предатель сотрудничал с разведывательными структурами боевиков, которые подконтрольны российским спецслужбам, и даже занимал там одну из руководящих должностей", - отметил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

Сотрудники СБУ также обнародовали запись переговоров Безъязыкова с боевиками.

Напомним, СБУ задержала Безъязыкова в Киеве 13 декабря. По данным следствия, очутившись в плену, офицер принял от сотрудника российских спецслужб предложение о сотрудничестве. В его обязанности входили сбор, обработка и обобщение информации о силах АТО. Подозреваемый неоднократно выезжал в российский Ростов-на-Дону, где получал указания от российских силовиков. Среди террористов Безъязыков был известен под прозвищами "Луиз", "Дядя Ваня", "Полковник", "Иван Николаевич".

Полковник ВСУ Иван Безъязыков попал в плен "ДНР" в августе 2014 года, и был освобожден 5 июля. Как сообщала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, СБУ провела целую спецоперацию по поиску и освобождению офицера.