В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, еще трое ранены

Боец ВСУ был убит в районе Водяного.

Один боец погиб за сутки facebook.com/ato.news

За минувшие сутки, 22 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб и трое получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Он уточнил, в районе "шахты Бутовка" был ранен один боец, а в районе Водяного ранения получили еще двое, а один военный погиб.

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.