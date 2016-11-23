В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, еще трое ранены

Боец ВСУ был убит в районе Водяного.
"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.
Он уточнил, в районе "шахты Бутовка" был ранен один боец, а в районе Водяного ранения получили еще двое, а один военный погиб.
Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.ZN.UA