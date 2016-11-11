Боевики "ЛНР" массово отказываются продлевать служебные "контракты" - ИС

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Основной причиной отказов являет снижение уровня финансового обеспечения боевиков.

Боевики в состоянии алкогольного опьянения на боевых позициях отказались выполнять боевой приказ по ведению разведки боем 112 Украина

Количество отказов продлевать "контракты" на продолжение службы в подразделениях "2-го АК ЛНР" превысило 1 000 человек. Только в "4-й отдельной мотострелковой бригаде" (Алчевск) зафиксировано около 300 отказов, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Основными причинами нежелания служить в подразделениях "2-го АК ЛНР" является ухудшение уровня материально-технического обеспечения подразделений, снижение уровня финансового обеспечения (заработной платы), а также ухудшение морально-психологического состояния личного состава", - написал Тымчук в Facebook.

Он также отметил, что боевики "1-го мотострелкового батальона 6-го отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2-го АК ЛНР" сержант Сергей Адонин, младший сержант Владимир Оридорога, рядовые Вячеслав Мордовкин, Роман Вовчак, Игорь Пяташов в состоянии алкогольного опьянения на боевых позициях отказались выполнять боевой приказ по ведению разведки боем.

Тымчук добавил, что боевики были арестованы, что увеличило и без того значительный недокомплект "6-го отдельного мотострелкового полка 2 АК ЛНР" на передовых позициях.

Ранее группа "ИС" сообщила о том, что в Ростове-на-Дону действует специально сформированная воинская часть, где руководство спецслужб РФ с 15 ноября 2016 года начнет очередной набор боевиков "Д-ЛНР" для участия в боевых действиях в Сирии.