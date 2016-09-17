В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, еще шестеро ранены

Наиболее горячей точкой остается Авдеевка.
один украинский военнослужащий погиб, шестеро получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки вследствие боевых действий один военный погиб, шестеро ранены", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.
Спикер также отметил, что поскольку боевики применяли тяжелые вооружения, определенная тенденция к деэскалация сохраняется, однако до полного перемирия еще далеко. Вместе с тем, наибольшее количество обстрелов наблюдается в Адвеевской промзоне.
Как сообщалось ранее, российско-террористические войска, оккупировавшие отдельные районы Донбасса, последние дни в целом соблюдают режим прекращения огня и не осуществляют обстрелов позиций ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия.
В то же время, противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.
Интерфакс-Украина