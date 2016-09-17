В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, еще шестеро ранены

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Наиболее горячей точкой остается Авдеевка.

Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за сутки Полк "Азов"/Вконтакте

"За минувшие сутки вследствие боевых действий один военный погиб, шестеро ранены", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

Спикер также отметил, что поскольку боевики применяли тяжелые вооружения, определенная тенденция к деэскалация сохраняется, однако до полного перемирия еще далеко. Вместе с тем, наибольшее количество обстрелов наблюдается в Адвеевской промзоне.

Как сообщалось ранее, российско-террористические войска, оккупировавшие отдельные районы Донбасса, последние дни в целом соблюдают режим прекращения огня и не осуществляют обстрелов позиций ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

В то же время, противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.