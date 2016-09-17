Боевики в Донбассе стали чаще применять снайперов – штаб АТО

Обстрелы со стороны боевиков в минувшие сутки продолжались, но уже без применения тяжелого оружия.
А со стороны боевиков на Донецком направлении зафиксировано 16 нарушений "режима тишины". Обстрелы со стороны противника из стрелкового оружия и пулеметов произошли в районе Авдеевки, Каменки, Новоселовка Вторая и зайцев. А по шахте Бутовка, Торецкому и Авдеевке враг открывал огонь из гранатометов.
На Мариупольском направлении зафиксировано 10 нарушений "режима тишины". Противник открывал огонь из пулеметов и стрелкового оружия в районе Марьинки, Старогнатовка, Новотроицкого, Широкино и Талаковка.
На Луганском направлении зафиксировано 4 нарушения договоренностей о перемирии. Так, противник предпринял вооруженные провокаций в районе Новоалександровки, где боевики вели огонь из стрелкового оружия.
Кроме того, на Донецком и Мариупольском направлениях боевики стали больше использовать снайперов с дальнобойными винтовками. Так, противник применил снайперские группы в районе Чермалык, Гранитного и Авдеевки.
Напомним, в четверг, 15 сентября, министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетили Славянск и Краматорск Донецкой области. Выступая на брифинге в Киеве 14 сентября, Штайнмайер сообщил о полученном им от Кремля обещании о прекращении огня боевиками ОРДЛО с полуночи 15 сентября.
Ранее украинская сторона СЦКК заявила о грубом нарушении боевиками режима прекращения огня.ZN.UA