Боевики в Донбассе стали чаще применять снайперов – штаб АТО

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Обстрелы со стороны боевиков в минувшие сутки продолжались, но уже без применения тяжелого оружия.

Боевики все чаще применяют снайперское оружие 112.ua

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 30 раз открывали огонь по позициям украинских военных, при этом тяжелое вооружение не применяли, сообщил утром в субботу, 17 сентября, пресс-центр штаба АТО. В штабе отметили, что несмотря на провокации, ВСУ неуклонно соблюдают Минские соглашения и "режим тишины" не нарушают.

А со стороны боевиков на Донецком направлении зафиксировано 16 нарушений "режима тишины". Обстрелы со стороны противника из стрелкового оружия и пулеметов произошли в районе Авдеевки, Каменки, Новоселовка Вторая и зайцев. А по шахте Бутовка, Торецкому и Авдеевке враг открывал огонь из гранатометов.

На Мариупольском направлении зафиксировано 10 нарушений "режима тишины". Противник открывал огонь из пулеметов и стрелкового оружия в районе Марьинки, Старогнатовка, Новотроицкого, Широкино и Талаковка.

На Луганском направлении зафиксировано 4 нарушения договоренностей о перемирии. Так, противник предпринял вооруженные провокаций в районе Новоалександровки, где боевики вели огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, на Донецком и Мариупольском направлениях боевики стали больше использовать снайперов с дальнобойными винтовками. Так, противник применил снайперские группы в районе Чермалык, Гранитного и Авдеевки.

Напомним, в четверг, 15 сентября, министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетили Славянск и Краматорск Донецкой области. Выступая на брифинге в Киеве 14 сентября, Штайнмайер сообщил о полученном им от Кремля обещании о прекращении огня боевиками ОРДЛО с полуночи 15 сентября.

Ранее украинская сторона СЦКК заявила о грубом нарушении боевиками режима прекращения огня.