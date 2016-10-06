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В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, еще один ранен

6 октября в 13:13

Еще один боец был контужен.

военные1 участники АТО1
Один боец погиб за сутки
Полк "Азов"/Facebook

За минувшие сутки, 5 октября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе один украинский военный, еще один ранен, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один военнослужащий погиб, еще один был ранен, еще один был контужен", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении -  20, в том числе один минометный.

"Оккупанты систематически нарушают режим тишины в Марьинке, Тарамчуке, Старогнатовке и на участке фронта Павлополь – Широкино. Кроме легкого вооружения, НВФ 1 раз применяли 82-мм миномет", - отметил Мотузяник.

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Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО раненые боевики военный Донбасс
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