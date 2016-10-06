В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, еще один ранен

Еще один боец был контужен.

За минувшие сутки, 5 октября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе один украинский военный, еще один ранен, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один военнослужащий погиб, еще один был ранен, еще один был контужен", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении - 20, в том числе один минометный.

"Оккупанты систематически нарушают режим тишины в Марьинке, Тарамчуке, Старогнатовке и на участке фронта Павлополь – Широкино. Кроме легкого вооружения, НВФ 1 раз применяли 82-мм миномет", - отметил Мотузяник.