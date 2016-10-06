В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, еще один ранен

Еще один боец был контужен.
За минувшие сутки, 5 октября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе один украинский военный, еще один ранен, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки в результате боевых действий один военнослужащий погиб, еще один был ранен, еще один был контужен", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.
Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении - 20, в том числе один минометный.
"Оккупанты систематически нарушают режим тишины в Марьинке, Тарамчуке, Старогнатовке и на участке фронта Павлополь – Широкино. Кроме легкого вооружения, НВФ 1 раз применяли 82-мм миномет", - отметил Мотузяник.
Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.
Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.ZN.UA