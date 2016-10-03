Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня, применяют 152-мм артиллерию - разведка

Артиллерию и минометы концентрируют на позициях для обстрелов сил АТО.

Боевики в очередной раз нарушили Минские договоренности Vk.com/Геннадий Дубовой

Противник продолжает нарушать режим прекращения огня, осуществляя обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями танков, 82-мм и 120-мм минометов и 152-мм артиллерийских систем, сообщили в Главном управлении роздвідки Минобороны Украины.

"Отмечено выведение артиллерии 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк) и минометов 6 отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2 АК (Луганск) ВС РФ на подготовленные огневые позиции для обстрелов подразделений сил АТО", - говорится в сообщении.

Также в ГУР подчеркнули, что противником продолжается ведение разведки сил АТО. В районах Лобачево, Лопаскино (Новоайдарское направление) зафиксировано два тактических БПЛА, а в районе Кировска замечена деятельность группы радиоэлектронной разведки.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Обязательным условием для начала разведения сил является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения о разведении сторон в Донбассе. Противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.