В зоне АТО за сутки один украинский военный погиб, еще двое ранены

Боец погиб в Каменке.

Один боец погиб Пресс-центр АТО/Facebook

За минувшие сутки, 29 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Лысенко уточнил, что один военнослужащий погиб в Каменке (Донецкой области), а двое были ранены под Новозвановкой (Луганской области).

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях. При этом по данным Минобороны, по состоянию на 21 ноября на востоке Украины погибли 2 145 военнослужащих ВСУ.