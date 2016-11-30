В зоне АТО за сутки один украинский военный погиб, еще двое ранены

Боец погиб в Каменке.
"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.
Лысенко уточнил, что один военнослужащий погиб в Каменке (Донецкой области), а двое были ранены под Новозвановкой (Луганской области).
Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях. При этом по данным Минобороны, по состоянию на 21 ноября на востоке Украины погибли 2 145 военнослужащих ВСУ.ZN.UA