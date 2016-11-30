В Новоазовский район для "обкатки" прибыли снайперы "элитного" подразделения "МВД ДНР" - ИС

Предположительно снайперы "Бастиона" будут работать на участке Водяное-Пищевик.

Снайперы вооружены российскими крупнокалиберными снайперскими винтовками 112 Украина

В район Пикузы (бывшее Коминтерново, Новоазовский район) для "обкатки" прибыли снайперы из состава недавно сформированного "элитного" подразделения "МВД ДНР" "Бастион", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Вероятный сектор их "работы" - участок Водяное – Пищевик", - пишет он.

Отмечается, что на вооружении "Бастиона" - российские крупнокалиберные 12,7-мм снайперские винтовки АСВК (снайперский комплекс 6С8 "Корд").

Накануне министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер завиял, что переговоры министров иностранных дел "Нормандской четверки" во вторник, 19 ноября, не дали никаких конкретных результатов. Ранее министр иностранных дел Климкин сообщил, что участники переговоров не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" Минских договоренностей из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Напомним, 29 ноября в Минске состоялся Саммит министров иностранных дел "Нормандской четверки".

На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.

Как писал ранее Сергей Рахманин в статье на страницах "Зеркала недели. Украина", информация, полученная от источников, анализ зарубежной прессы позволяют предположить, что никто из участников берлинской встречи не остался доволен ее итогами. Подробнее о встрече "Нормандской четверки" в Берлине читайте в статье "Геймер и Таймер".