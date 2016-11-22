В зоне АТО за сутки никто из украинских военных не пострадал

Основные боевые действия продолжаются на приморских рубежах.

Никто из украинских военных не погиб и не был ранен за минувшие сутки dpsu.gov.ua

За минувшие сутки, 21 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате боевых действий никто из украинских военных не погиб и не был ранен за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошлые сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Вместе с тем, он отметил, что основные боевые действия продолжаются на приморских рубежах.

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.