В зоне АТО за сутки никто из украинских военных не пострадал

Основные боевые действия продолжаются на приморских рубежах.
"За прошлые сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.
Вместе с тем, он отметил, что основные боевые действия продолжаются на приморских рубежах.
Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.ZN.UA