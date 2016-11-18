Боевики "ДНР" выселяют жителей приграничных районов из домов — Тымчук

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Военные ВС РФ заняли три пансионата на Азовском море.

По словам Тымчука, в пансионат «Парус» прибыла группа 30 специалистов разведки из числа военнослужащих ВС РФ facebook.com/dmitry.tymchuk

В районе населенного пункта Алексеевское Амвросиевского района Донецкой области оккупанты выселяют местных жителей, в домах которых расквартировываются боевики, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В районе указанного населенного пункта боевиками установлен жесткий контроль с целью предотвращения фиксации со стороны местного населения переброски военной техники и живой силы боевиков через государственную границу Украины со стороны РФ", - написал Тымчук в Facebook.

Он также отметил, что в районе поселка Седово Новоазовского района пансионаты "Лазурь", "Нептун" и "Металлург" используются военнослужащими ВС РФ для временного проживания перед отправкой на линию боевого соприкосновения.

Тымчук подчеркивает, что с периодичностью один-два раза в месяц в пансионаты прибывают группы военнослужащих (по 30-40 чел), в военной форме без знаков различия. В среднем в течение 2-х недель они централизованно проходят боевую подготовку и убывают для участия в боевых действиях.

По словам Тымчука, в пансионат "Парус" прибыла группа 30 специалистов из числа военнослужащих ВС РФ, в настоящее время осуществляющая разведку средствами радиоэлектронной разведки и БПЛА.

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