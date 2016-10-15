В зоне АТО боевики вдвое увеличили количество обстрелов под Мариуполем - разведка

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Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня.

В разведке сообщили, что руководство действиями артиллерийских подразделений боевиков возложено на начальника артиллерии 1 АК inforesist.org

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что дважды возросла интенсивность огневого воздействия на мариупольском направлении с применением боевиками 82-мм и 120-мм минометов и 122-мм и 152-мм артиллерийских систем, которые запрещены Минскими договоренностями.

"До обстрелов привлекаются расчеты гаубичной артиллерийской батареи отдельной артиллерийской бригады (Донецк) 1 АК (Донецк) ВС РФ, минометной батареи 1 мотострелкового батальона и гаубичной самоходной артиллерийской батареи 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ", - говорится в сообщении ГУР.

В разведке добавили, что уточнение результатов огневого поражения и корректировка огня осуществляется с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из состава отдельной роты БПЛА 1 АК и взвода БПЛА 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1 АК ВС РФ.

Также в ГУР подчеркнули, что непосредственное руководство действиями артиллерийских подразделений возложено на начальника артиллерии 1 АК.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Обязательным условием для начала разведения сил является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения о разведении сторон в Донбассе. Противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.