Путин назначил воевавшего в Донбассе генерала руководителем воздушно-десантных войск ВС РФ - разведка

Генерал ВС РФ также был руководителем операции по захвату Крыма.

Генерал Сердюков - непосредственный руководитель по формированию и применению группировки российско-оккупационных войск в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил командующим воздушно-десантных войск ВС РФ генерал-полковника Андрея Сердюква, который до этого исполнял обязанности командующего группировки российско-оккупационных войск в Донбассе и был руководителем операции по захвату Крыма.

"Генерал Сердюков известен как руководитель операции по захвату Россией в 2014 году территории АР Крым и непосредственный руководитель по формированию и применению группировки российско-оккупационных войск в Донбассе", - говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В разведке также добавили, что под его руководством был создан центр территориальных войск (Новочеркасск, РФ) Южного ВО (Ростов-на-Дону, РФ) для управления проведением операции против Украины.

Сердюков Андрей Николаевич, родился 4.03.1962 в Ростовской области РФ. В 1983 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 1993 году - Военную академию имени Фрунзе. В 2002 году Сердюков с должности заместителя командира 76-й дивизии назначен командиром 138-й гвардейской мотострелковой бригады в Ленинградском военном округе, после чего – командиром 106-й воздушно-десантной дивизии (Тула). По окончании Военной академии Генштаба ВС РФ находился на должностях: командующего общевойсковой армией в Восточном военном округе ВС РФ, а с 2013 года – начальника штаба-первого заместителя командующего Южного округа ВС РФ.

Ранее сообщалось, что Путин своим указом назначил российских генералов, которые воевали в Донбассе, на командные должности в Южном и Западном военных округах ВС РФ.