В зоне АТО активизировались снайперские группы боевиков

В штабе отметили сокращение количества вооруженных провокаций вдоль линии разграничения.
Снайперские группы боевиков были замечены в районе Марьинки. Наемники применяли дальнобойные винтовки.
Кроме того, в районе Марьинки, а также Павлополя на мариупольском направлении были зафиксированы вооруженные провокации с применением стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.
На донецком направлении наиболее интенсивным обстрелам подверглась авдеевская промзона, по которой оккупанты били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украинские подразделения на провокации противника не реагировали и ответный огонь не открывали.
Накануне сообщалось, что террористы усилили обстрелы авдеевской промзоны.
Напомним, в четверг, 15 сентября, министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетили Славянск и Краматорск Донецкой области. Выступая на брифинге в Киеве 14 сентября, Штайнмайер сообщил о полученном им от Кремля обещании о прекращении огня боевиками ОРДЛО с полуночи 15 сентября.
Ранее украинская сторона СЦКК заявила о грубом нарушении боевиками режима прекращения огня.ZN.UA