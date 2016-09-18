В зоне АТО активизировались снайперские группы боевиков

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В штабе отметили сокращение количества вооруженных провокаций вдоль линии разграничения.

Наиболее "горячо" в воскресенье было в авдеевской промзоне Максим Авдеев/meduza.io

В воскресенье, 18 сентября, в зоне проведениябыло зафиксировано шесть вооруженных провокаций боевиков российско-террористических подразделений. В течение дня оккупанты не применяли тяжелого вооружения, но активизировались снайперские группы противника, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Снайперские группы боевиков были замечены в районе Марьинки. Наемники применяли дальнобойные винтовки.

Кроме того, в районе Марьинки, а также Павлополя на мариупольском направлении были зафиксированы вооруженные провокации с применением стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении наиболее интенсивным обстрелам подверглась авдеевская промзона, по которой оккупанты били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские подразделения на провокации противника не реагировали и ответный огонь не открывали.

Накануне сообщалось, что террористы усилили обстрелы авдеевской промзоны.

Напомним, в четверг, 15 сентября, министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетили Славянск и Краматорск Донецкой области. Выступая на брифинге в Киеве 14 сентября, Штайнмайер сообщил о полученном им от Кремля обещании о прекращении огня боевиками ОРДЛО с полуночи 15 сентября.

Ранее украинская сторона СЦКК заявила о грубом нарушении боевиками режима прекращения огня.