В зоне АТО за сутки никто из украинских военных не пострадал

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На луганском направлении было "абсолютно спокойно".

Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за сутки Полк "Азов"/Вконтакте

Вследствие боевых действий ни один из украинцев не был ранен и не погиб", - сказал он.

Вместе с тем, по словам спикера оборонного ведомства, всего в зоне АТО со стороны незаконных вооруженных формирований за сутки было зафиксировано 26 обстрелов, при этом на луганском направлении было "абсолютно спокойно".

Как сообщалось ранее, российско-террористические войска, оккупировавшие отдельные районы Донбасса, последние дни в целом соблюдают режим прекращения огня и не осуществляют обстрелов позиций ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

В то же время, противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.