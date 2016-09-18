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В зоне АТО за сутки никто из украинских военных не пострадал

18 сентября в 13:50

На луганском направлении было "абсолютно спокойно".

АТО1 Азов
Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за сутки
Полк "Азов"/Вконтакте
В зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки, 17 сентября, никто из украинских военных не пострадал, заявляет спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Вследствие боевых действий ни один из украинцев не был ранен и не погиб", - сказал он.

Вместе с тем, по словам спикера оборонного ведомства, всего в зоне АТО со стороны незаконных вооруженных формирований за сутки было зафиксировано 26 обстрелов, при этом на луганском направлении было "абсолютно спокойно".

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Как сообщалось ранее, российско-террористические войска, оккупировавшие отдельные районы Донбасса, последние дни в целом соблюдают режим прекращения огня и не осуществляют обстрелов позиций ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

В то же время, противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги АТО оборона обстрел военный ВСУ
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