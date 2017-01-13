В ВСУ назвали имена троих погибших в зоне АТО морпехов

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В пятницу террористы передали их тела украинской стороне.

В ВМС ВСУ подтвердили гибель троих военнослужащих Укринформ

В Военно-морских сила Вооруженных сил Украины подтвердилив зоне проведения антитеррористической операции.

"Во время выполнения задач по защите суверенитета и территориальной целостности Украины погибли наши боевые побратимы - младший сержант Николай Охрименко, младший сержант Сергей Сонько и старший матрос Сергей Трубин. Морские пехотинцы до последнего своего вздоха защищали Родину, до конца выполнили свой конституционный долг", – сказано в сообщении пресс-службы ВМС ВСУ, опубликованном на официальной странице в Facebook вечером в пятницу, 13 января.

При этом, в обнародованной информации не уточняются ни обстоятельства, ни место, ни время гибели военнослужащих.

Напомним, в пятницу террористы в оккупированном Донецке передали украинской стороне тела троих погибших военнослужащих ВСУ. Тела доставят в Днепр для проведения опознания и судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить причину смерти и обстоятельства гибели военнослужащих

Ранее СМИ сообщили о гибели троих военнослужащих, которые 8 января не вернулись к месту расположения подразделения одной из воинских частей, выполняющей задачи вблизи линии разграничения.

Боевики террористической организации "ДНР" заявили о готовности передать тела украинской стороне. Террористы утверждают, что украинские морпехи подорвались на мине в 500 метрах от передовых позиций боевиков.