В Минобороны озвучили небоевые потери ВСУ за 2016 год

Смерть 39 военнослужащих наступила в результате неосторожного обращения с оружием, 63 покончили жизнь самоубийством.
Кроме того, 39 военных погибли в результате неосторожного обращения с оружием, 30 были убиты, 29 смертей были квалифицированы как несчастные случаи. 18 человек погили в ДТП, четверо – в результате нарушения мер безопасности, 10 – умерли от отравлений.
Как сообщалось, в 2016 году небоевые потери Вооруженных сил Украины превысили боевые и составили 256 и 211 человек соотвественно.
Ранее начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что потери всех силовых структур Украины с 2014 года до конца ноября 2016 года составили 3 064 погибших.ZN.UA