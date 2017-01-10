В Минобороны озвучили небоевые потери ВСУ за 2016 год

Смерть 39 военнослужащих наступила в результате неосторожного обращения с оружием, 63 покончили жизнь самоубийством.

В 2016 году небоевые потери ВСУ превысили боевые Андрей Проць, ZN.UA

Безвозвратные небоевыеВооруженных сил Украины в 2016 году составили 256 военнослужащих, 63 из которых покончили жизнь самоубийством, а 58 – умерли из-за болезней, сказано в ответе Министерства обороны на запрос журналиста Алексея Братущака. Фотокопию документа журналист опубликовал на своей странице в Facebook вечером во вторник, 10 января.

Кроме того, 39 военных погибли в результате неосторожного обращения с оружием, 30 были убиты, 29 смертей были квалифицированы как несчастные случаи. 18 человек погили в ДТП, четверо – в результате нарушения мер безопасности, 10 – умерли от отравлений.

Как сообщалось, в 2016 году небоевые потери Вооруженных сил Украины превысили боевые и составили 256 и 211 человек соотвественно.

Ранее начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что потери всех силовых структур Украины с 2014 года до конца ноября 2016 года составили 3 064 погибших.