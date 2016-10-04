В Украине стартовал осенний призыв в армию

В ходе осеннего призыва в ряды украинской армии призовут 14 тысяч человек.

Военкоматы снова открыли двери для призывников КГГА

В Украине с

Он включает в себя два этапа - прохождение призывной комиссии и отправка в воинские части. егодня, 4 октября, начался осенний призыв на срочную военную службу.

Согласно решению Кабинета Министров Украины, в октябре-ноябре 2016 года в ряды ВСУ и прочих военных формирований призовут 13 908 человек. Как следует из распоряжения Кабмина №684-р от 22 сентября, 7 908 призывников направят в Вооруженные силы Украины, 5 тысяч – в ряды Национальной гвардии Украины, и одну тысячу – в ряды Государственной службы транспорта.

На призыв правительство выделило 41,6 млн грн, среди которых 23,7 млн предназначено для ВСУ, 14,9 млн – для Нацгвардии, 2, 9 млн грн – для Госспецтрансслужбы

При этом, объем расходов на одного призывника составляет 2 тысячи 993 грн, из которых 2,9 тыс. грн составляет денежная помощь, а 93 грн – расходы на подготовку и проведение призыва, без учета средств на питание и транспорт.

В армию пойдут пригодные по состоянию здоровья к военной службе мужчины, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, а также лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва.

Согласно постановлению Кабмина, наибольшее количество призывников ожидается из Днепропетровской – 1500 и Харьковской областей (970), наименьшее – из Луганской (170) и Донецкой (230). В Киеве к призыву на срочную военную службу подлежат 570 человек.

Новобранцы не будут нести службу в зоне АТО. До конца года, в ряды ВСУ планируют набрать 25-35 тысяч человек.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что Генштаб ВСУ отказался от проведения седьмой волны мобилизации. Тем ни менее, президент и главнокомандующий Петр Порошенко заявил, что мобилизация зависит от ситуации на фронте и действий агрессора.

В пятницу, 5 августа, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что "в случае серьезного обострения на фронте нова мобилизация будет объявлена немедленно".

Как писал в своей статье для ZN.UA, Юрий Бутусов, Россия в Донбассе реализовывает на практике сценарий войны на истощение. "Характер боевых действий значительно изменился. Ключевое значение приобретает качество подготовки и боевого применения подразделений пехоты, оснащенных всеми видами пехотного вооружения, прежде всего минометами и гранатометами, с помощью снайперов", - считает автор.