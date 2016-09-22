Средства от спецконфискации пойдут на армию и сельское хозяйство – Данилюк

На вооружение планируется передать 3 миллиарда гривен, но сначала нужен закон.

Данилюк рассказал о судьбе конфискованных денег

Средства отимущества коррумпированных чиновников в первую очередь будут направлять на нужды армии и сельского хозяйства.

"По спецконфискации есть несколько направлений – часть заложена на вооружение – 3 млрд, часть на поддержку сельхозпроизводителей и часть, еще по другим статьям, она разделена. Мы верим в спецконфискацию, но для этого парламент должен принять этот закон", - сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк заявил в эфире "5 канала".

По его словам, что за чет средств от спецконфискации нужно финансировать одноразовые выплаты, поскольку они "отвечают природе этих средств".

Как сообщалось, в проект государственного бюджета на 2017 год заложены средства от спецконфискации 1,5 млрд долларов бывших высокопоставленных чиновников.

Напомним, что недавно Кабинет министров Украины утвердил законопроект о спецконфискации активов, полученных преступным путем, в досудебном порядке и направил его на рассмотрение в Верховную Раду.

Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Законопроект №4057 о национализации средств коррупционеров до решения суда (также известный как закон о спецконфискации) поддержали 228 народных депутатов. Во втором чтении закон принят не был.

Подробнее о спецконфискации читайте в статье "Конфискация без приговора суда: итальянская брендовая вещь или украинская подделка?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".