В Украине ожидают мокрый снег и дожди

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В Украине ожидается небольшой и мокрый снег, в центральных, южных и восточных областях умеренные дожди, и выпадет мокрый снег, на крайнем юге и в Приазовье дожди.

Температура воздуха в Киеве ночью около нуля, днем 5-7 градусов тепла ZN.UA

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять преимущественно теплый и влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью без осадков, днем в западных, северных и центральных областях местами небольшой дождь, на Закарпатье и в Карпатах умеренные дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек, в восточной части местами порывы 15-18 м/сек. Температура воздуха ночью от одного градуса тепла до четырех мороза, днем три-пять градусов тепла, в Одесской и Николаевской областях 9-12 градусов. В Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью около нуля, днем 5-7 градусов тепла.

В понедельник, 28 ноября, в Украине ожидается небольшой и мокрый снег, в центральных, южных и восточных областях умеренные дожди и выпадет мокрый снег, на крайнем юге и в Приазовье дожди. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 метров в секунду, в южной части и Приазовье местами порывы 15-20 м/сек.

Температура воздуха в течение суток от трех градусов мороза до трех градусов тепла, в южных, восточных и Днепропетровской областях 1-7 градусов тепла, в Крыму 8-13 градусов. В Киеве в понедельник небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем около нуля.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.