В начале недели в Украине сохранится холодная ветреная погода

Сухую погоду в Украине будет определять гребень северо-восточного антициклона. Юг и юго-запад страны останутся в теплой воздушной массе.

Стало известно, насколько плохой будет погода в ближайшие дни kievcity.gov.ua

Во вторник, 22 ноября, осадки в Украине не прогнозируются. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной части порывы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр

Температура ночью 0-5° мороза, в восточных областях 6-11° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в западных и большинстве южных областей и в Крыму ночью от 3° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла, на Закарпатье и юге Крыма 8-13°.

В Киеве без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

В Украине в среду, 23 ноября, осадки также не ожидаются. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 12°; на остальной территории ночью 1-6° мороза, в восточных областях до 10° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве 23 ноября без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.