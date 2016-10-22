В Украине сохранится холодная погода, без существенных осадков

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

В восточной части страны, в Крыму и Приазовье местами порывы ветра 15-20 м/с.

В западных, Винницкой, Житомирской, ночью и в Киевской областях ожидаются небольшие дожди

В западных, Винницкой, Житомирской, ночью и в Киевской областях ожидаются небольшие дожди, на остальной территории без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

23 октября температура ночью 1-6 ° тепла, на Левобережье от 2 ° мороза до 3 ° тепла; днем 3-8 ° тепла, на крайнем западе и юге страны 9-14 °. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м / с, в восточной части, Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве - ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7° .

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 октября самая высокая температура днем была 21,1° в 1935г., самая низкая ночью 5,4° мороза в 1999г.

В понедельник, 24 октября, в Волынской, Ривненской, Житомирской областях - небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной части, Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, на западе и крайнем юге страны 2-8° тепла, днем 3-9° тепла, в Прикарпатье, Закарпатье и Крыму местами 10-15° тепла; в восточных и Сумской областях ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве 24 октября без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла.

13 октября заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что постепенное повышение температуры в Украине возможно только с 23 октября. "Т.е. до конца месяца мы все-таки ожидаем незначительное повышение температуры", - сказал он.

По словам, в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше многолетней средней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.