В Украине сохранится холодная погода, без существенных осадков

В восточной части страны, в Крыму и Приазовье местами порывы ветра 15-20 м/с.
23 октября температура ночью 1-6 ° тепла, на Левобережье от 2 ° мороза до 3 ° тепла; днем 3-8 ° тепла, на крайнем западе и юге страны 9-14 °. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м / с, в восточной части, Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.
В Киеве - ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7° .
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 октября самая высокая температура днем была 21,1° в 1935г., самая низкая ночью 5,4° мороза в 1999г.
В понедельник, 24 октября, в Волынской, Ривненской, Житомирской областях - небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.
Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной части, Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, на западе и крайнем юге страны 2-8° тепла, днем 3-9° тепла, в Прикарпатье, Закарпатье и Крыму местами 10-15° тепла; в восточных и Сумской областях ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.
В Киеве 24 октября без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла.
13 октября заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что постепенное повышение температуры в Украине возможно только с 23 октября. "Т.е. до конца месяца мы все-таки ожидаем незначительное повышение температуры", - сказал он.
По словам, в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше многолетней средней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.Интерфакс-Украина